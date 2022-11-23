إدارة السقيا بالمسجد النبوي توزع أكثر من 2.265.128 عبوة ماء زمزم

وفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا، خلال الربع الأول لعام 1444هـ، أكثر من 15 ألف طن من المياه الواردة عبر الصهاريج وسط اهتمام بالغ لاختبار نقاط التعبئة، وأخذ عينات عشوائية؛ للتأكد من سلامة المياه في مختبر الوكالة؛ حيث بلغ عدد العينات ما يقارب 4470 عينة.