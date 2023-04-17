الجوف.. 57 جولة تفتيشية على أسواق النفع العام تضبط 65 مخالفة

وأكد الفرع حرص الوزارة على توفير غذاء صحي للمستهلكين، مشيراً إلى استمرار الجولات الرقابية على أسواق النفع العام بالمنطقة ومحافظاتها، وتكثيفها خلال موسم شهر رمضان المبارك، وتطبيق الأنظمة والتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات، وذلك لضمان صحة وسلامة المستهلك.