(ISSA).. تعتمد المملكة مركزًا عربيًا لتأهيل وتدريب خبراء التأمينات الاجتماعية

وسيعمل المركز على إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والإقليمية المتخصصة في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويرفع من كفاءة المنظومة التأمينية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما سيتولى المركز دعم البحث والتطوير في مجالات الحماية الاجتماعية، وتوفير منصة للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية، مما يرسخ موقع المملكة بصفته مركزًا إقليميًا رائدًا في بناء المعرفة وصناعة الكفاءات المؤهلة.