استولوا على أموال الوقف وخالفوا شروط الواقف.. "الأوقاف" تكشف تفاصيل واقعة انتهت بالعزل من النظارة

قامت الهيئة العامة للأوقاف بحماية أحد الأوقاف الخيرية الكبرى بعدما قدم عدد من أعضاء مجلس النظارة به بلاغاً ضد بعض أعضاء المجلس، تضمَّن استيلاءهم على أموال الوقف بطريقة غير نظامية بحكم مناصبهم به، والصرف من عوائده بخلاف شروط الواقف المحددة في صك الوقف، والوقوع في عدد من المخالفات المتعلقة بتحقيق مصالح شخصية على حساب مصالح الوقف، والتفريط في إدارته والإشراف عليه.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بالاطلاع على البلاغ وفحصه والتحقق منه ومواجهة النظار بما تم اكتشافه خلال الفحص، وثبت بعد ذلك صرف بعض أعضاء المجلس من ريع الوقف بخلاف شروط الواقف، وتفريض بعض أعضاء مجلس النظارة بالتزامهم وأدوارهم تجاه الوقف في حماية حقوقه وتحقيق مصالحه، واستيلاء البعض على مبالغ مالية ضخمة من أصول الوقف وريعه، ووجود عدد من التصرفات التي يشتبه في مخالفتها لأحكام نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة من قبل بعض الأعضاء أحيلت إلى الجهات المختصة.
ونتيجة لذلك أصدرت الهيئة عقوبة العزل من النظارة في حق مرتكبي المخالفات ووضع خطط لتصحيح الآثار الناتجة عنها.