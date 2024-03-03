استولوا على أموال الوقف وخالفوا شروط الواقف.. "الأوقاف" تكشف تفاصيل واقعة انتهت بالعزل من النظارة

قامت الهيئة العامة للأوقاف بحماية أحد الأوقاف الخيرية الكبرى بعدما قدم عدد من أعضاء مجلس النظارة به بلاغاً ضد بعض أعضاء المجلس، تضمَّن استيلاءهم على أموال الوقف بطريقة غير نظامية بحكم مناصبهم به، والصرف من عوائده بخلاف شروط الواقف المحددة في صك الوقف، والوقوع في عدد من المخالفات المتعلقة بتحقيق مصالح شخصية على حساب مصالح الوقف، والتفريط في إدارته والإشراف عليه.