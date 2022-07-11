ضمن مبادرة نوعية... 83 ألف كيس حصى في متناول الحجاج دون تعب

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية هدية المهندس إحسان ريس أن هذه المبادرة تهدف إلى التخفيف على حجاج بيت الله الحرام أثناء أداء المناسك وتندرج تحت برنامج الجمعية الرئيسي "العناية"، والذي تعتني هدية من خلاله بالحجاج والمعتمرين والزوار بتوفير منتجات أو هدايا أو مبادرات تعمل على التسهيل على ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم وزيارتهم للمسجد الحرام ومسجد المصطفى صلى عليه وسلم.