ضمن مبادرة نوعية... 83 ألف كيس حصى في متناول الحجاج دون تعب
نفذت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالتعاون مع شركة كدانة، المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة مبادرة نوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة بتوفير أكثر من 80 ألف كيس حصى الجمرات موزعة في 300 نقطة اتصال بضيوف الرحمن في طريق المشي بمشعر مزدلفة، وعلى منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية هدية المهندس إحسان ريس أن هذه المبادرة تهدف إلى التخفيف على حجاج بيت الله الحرام أثناء أداء المناسك وتندرج تحت برنامج الجمعية الرئيسي "العناية"، والذي تعتني هدية من خلاله بالحجاج والمعتمرين والزوار بتوفير منتجات أو هدايا أو مبادرات تعمل على التسهيل على ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم وزيارتهم للمسجد الحرام ومسجد المصطفى صلى عليه وسلم.
وبين المهندس "ريس" أن المبادرة توزع 83,411 كيس حصى الجمرات على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة طيلة أيام التشريق بالتعاون والإشراف المباشر من شركة كدانة، والتي سخرت كافة الإمكانات ووفرت جل السبل الممكنة لإنجاح مبادرة حصى الجمرات.