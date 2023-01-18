"العريني" لـ"سبق": إقبال كبير على العمل التطوعي وما نشهده مفخرة تؤكد تكاتف أبناء الوطن

ونوهت "العريني" إلى تزايد الإقبال من قبل العنصر النسائي على الفرص التطوعية التي يقدمها الفرع في إطار رسالته في خدمة بيوت الله والعناية بها، داعية المجتمع إلى الإسهام في تعزيز ثقافة العمل الخيري والتطوع، تماشيًا مع القيم الدينية التي تؤكد أهميته وعظم الثواب المترتب عليه.