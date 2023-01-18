"العريني" لـ"سبق": إقبال كبير على العمل التطوعي وما نشهده مفخرة تؤكد تكاتف أبناء الوطن

أكّدت منسقة العمل التطوعي في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة البدايع تغريد عبد الله سليمان العريني؛ أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ شكلت حافزًا ودعمًا معنويًّا لكافة العاملات في إدارات التطوع التي تعتبر من الإدارات الحديثة التي وجه بها الوزير بكافة فروع المملكة.
وقالت "العريني" في تصريح لـ"سبق": إن إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالبدايع نفذت عشرات المبادرات التطوعية في صيانة ونظافة المساجد وتوزيع المنشورات والمطبوعات التوجيهية، بمشاركة فرق تطوعية من مختلف شرائح المجتمع.
ونوهت "العريني" إلى تزايد الإقبال من قبل العنصر النسائي على الفرص التطوعية التي يقدمها الفرع في إطار رسالته في خدمة بيوت الله والعناية بها، داعية المجتمع إلى الإسهام في تعزيز ثقافة العمل الخيري والتطوع، تماشيًا مع القيم الدينية التي تؤكد أهميته وعظم الثواب المترتب عليه.