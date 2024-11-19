"تعليم الباحة" تدعو الطلبة للتسجيل في برنامج أسبوع موهبة للعلوم

يُذكر أن برنامج أسبوع موهبة للعلوم يُنفذ خلال الفصل الدراسي الثاني؛ ويهدف إلى إعداد قادة المستقبل، وتحفيز الجيل الناشئ للانخراط في مجالات العلوم واستكشاف جزءٍ منها ضمن أربعة مسارات رئيسة، هي: العلوم الهندسية، والعلوم الطبية والحيوية والكيميائية، وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء، وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية، ويقدّم من خلال مجموعة من الأنشطة العلمية والعملية المميزة التي تساعد الطلبة على التخطيط للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي في فترة الصيف.