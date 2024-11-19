"تعليم الباحة" تدعو الطلبة للتسجيل في برنامج أسبوع موهبة للعلوم

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، الطلاب والطالبات، إلى التسجيل في برنامج أسبوع موهبة للعلوم، الذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الرابع "ابتدائي" إلى الصف الثالث "متوسط"، الذي تنفّذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.
وأوضحت، أن التسجيل ينتهي في 26 ديسمبر 2024م، حيث يمكن للطلبة الترشح للبرنامج ودخول اختبار مقياس موهبة عن طريق التسجيل في البوابة على الرابط: https://www.mawhiba.org/Ar/programs/enrichment/ScienceWeekProgram/Pages/registration.aspx.
يُذكر أن برنامج أسبوع موهبة للعلوم يُنفذ خلال الفصل الدراسي الثاني؛ ويهدف إلى إعداد قادة المستقبل، وتحفيز الجيل الناشئ للانخراط في مجالات العلوم واستكشاف جزءٍ منها ضمن أربعة مسارات رئيسة، هي: العلوم الهندسية، والعلوم الطبية والحيوية والكيميائية، وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء، وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية، ويقدّم من خلال مجموعة من الأنشطة العلمية والعملية المميزة التي تساعد الطلبة على التخطيط للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي في فترة الصيف.