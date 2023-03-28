"الهيئة العامة للنقل" تعلن آلية حجز مواعيد دخول "الشاحنات" خلال ساعات المنع بالرياض وجدة

وحُددت هذه الآلية تبعًا لأوقات المنع التي أعلنتها الإدارة العامة للمرور خلال الشهر الفضيل؛ إذ يمكن للشاحنات المرخصة في نشاط نقل البضائع حجز المواعيد عبر خدمة "دخول المدن" في بوابة نقل الإلكترونية، والدخول للمدن بمسارات محددة؛ لتسهيل حركة تنقُّلها وسيرها أثناء أوقات المنع.