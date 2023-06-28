بادلهم التهنئة بهذه المناسبة.. أمير الرياض ونائبه يستقبلون المهنّئين بعيد الأضحى

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم اليوم، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، أصحاب السمو الأمراء وكبار مسؤولي منطقة الرياض، وكبار ضباط القوات المسلحة، والحرس الوطني، والأمن العام، وحرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، والمرور، وجمعًا من المواطنين، الذين قَدِموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.