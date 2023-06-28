بادلهم التهنئة بهذه المناسبة.. أمير الرياض ونائبه يستقبلون المهنّئين بعيد الأضحى

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم اليوم، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، أصحاب السمو الأمراء وكبار مسؤولي منطقة الرياض، وكبار ضباط القوات المسلحة، والحرس الوطني، والأمن العام، وحرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، والمرور، وجمعًا من المواطنين، الذين قَدِموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.
وبادلهم الأمير فيصل بن بندر التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
حضر الاستقبال الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ثنيان، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير سلطان بن سعد بن خالد، والأمير نواف بن سعد بن عبدالله، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.