لرفع جاهزية الكادر الصحي لموسم الحج.. ٦ برامج إكلينيكية تخصصية بـ "طبية مكة"

وتشمل هذه البرامج: العناية بالسكتة الدماغية، الرعاية المتقدمة لمجرى الهواء، والتعامل مع حالات الكوارث والطوارئ، والعناية التمريضية للتعامل مع ضربات الشمس، وتقديم وإدارة التنفس الاصطناعي، وطرق الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية.