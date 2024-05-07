لرفع جاهزية الكادر الصحي لموسم الحج.. ٦ برامج إكلينيكية تخصصية بـ "طبية مكة"

ضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ، ممثلة بإدارة المحاكاة الإكلينيكية، تعتزم مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة؛ عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، تنفيذ ٦ برامج إكلينيكية تخصصية خلال شهر ذي القعدة؛ لرفع جاهزية الكادر الصحي، وتقديم أحدث الخدمات الصحية المبنية على الأدلة والبراهين.
وتشمل هذه البرامج: العناية بالسكتة الدماغية، الرعاية المتقدمة لمجرى الهواء، والتعامل مع حالات الكوارث والطوارئ، والعناية التمريضية للتعامل مع ضربات الشمس، وتقديم وإدارة التنفس الاصطناعي، وطرق الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية.
وتهدف هذه البرامج الى المشاركة بأفضل نماذج الممارسات وتوجيه السياسات والمعايير الإقليمية والوطنية والعالمية، وكذلك الحثّ على تبني التعددية والمساواة والشمول والانتماء وتعزيز السلامة داخل مؤسسات الرعاية الصحية وخارجها.
وتقوم المدينة الطبية بمسؤولياتها المجتمعية عبر تكفلها برسوم تلك البرامج وتقديمها مجاناً لجميع العاملين بالقطاع الصحي سواء من داخل منطقة مكة المكرّمة أو المنتدبين للحج من خارجها.
جديرٌ بالذكر، بأنه سيكون لهذه البرامج الدور الفعّال في تقديم خدمات صحية متقدّمة ذات جودة عالية للحجاج كافة من أجل تمكينهم من إتمام مناسكهم بيسرٍ وسهولة، وهو ما يتواكب مع تطلعات حكومتنا الرشيدة فيما يتعلق بالحج والعمرة، وتقديم الخدمات كافة لضيوف الرحمن.