صورة سكنت القلوب.. شاهد تدشين أول مسار مدرسي باسم "ولي العهد" بالمدينة

ويشحذ المسار المدرسي المتزامن مع برامج وفعاليات اليوم الوطني 23 همم عابريه، ويطوف بهم عوالم لا متناهية، متكئًا على مقولة سمو ولي العهد: "نحاول ألا نعمل إلا مع الحالمين، أولئك الذين يريدون خلق كل شيء جديد في هذا العالم"، ليسجل في يومه الأول، وعقب تدشينه من قبل رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم العقيق مسلم البلادي، وحضور رئيس الشؤون المدرسية عبدالرحمن الرشيدي وعدد من المشرفين التربويين، زيارات متعددة لمدارس تابعة للمكتب التعليمي؛ حيث حرص طلابها على التقاط الصور التذكارية في جنبات المسار، وأمام الصورة الرئيسة لأمير القلوب وفخر البلاد.