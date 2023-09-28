صورة سكنت القلوب.. شاهد تدشين أول مسار مدرسي باسم "ولي العهد" بالمدينة

افتتحت إحدى المدارس الحكومية المتوسطة التابعة لمكتب تعليم العقيق بالمدينة المنورة، أول مسار مدرسي يحمل اسم ولي العهد، حفظه الله، ويجسد عبر المصورات والألواح والمكعبات وشاشة العرض أبرز المشروعات العملاقة لمهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان تتصدرها: رؤى المدينة، العلا، نيوم، ذا لاين، أوكساجون، مشروع البحر الأحمر، بوابة الدرعية، وغيرها.
ويضم المسار مقتطفات من حوار سمو ولي العهد مع الشبكة الأمريكية "فوكس نيوز"، وعرضًا مرئيًا لجوانب من النقلات العملاقة للمملكة؛ حيث يمتد مسار مدرسة عبدالله بن أم مكتوم المتوسطة طولًا بحوائطه وقوائمه التي طُلِيَت بلون خاص، وكُسِيَت أرضيته بسجادة مراسم الاستقبال المزدانة بلون زهرة الخزامى، ليجذب انتباه المعلمين والطلاب والزوار.
ويمتد ليربط البوابة الخارجية بسلم الطوابق العليا، لتنتهي ألواح الإكريليك بصورة ولي العهد الشهيرة وهو يسير بالزي الوطني لدخول مقر رئاسة الوزراء البريطانية في أوائل مارس من عام 2018م، تلك الصورة التي لفتت أنظار العالم، واختارتها كبريات الوسائل الإعلامية واجهة لها، وهي ذاتها التي سكنت قلوب السعوديين ونالت إعجابهم، فسموه يحمل في عباءته ومهجته شعبًا يبادله الحب والوفاء، وفي فكره المتقد أحلامًا يسارع الخطى لتحقيقها، فهو كما دُوّن على اللوحة الرئيسة: "حلم الأجيال، مفخرة الوطن، مستقبل العالم".
ويشحذ المسار المدرسي المتزامن مع برامج وفعاليات اليوم الوطني 23 همم عابريه، ويطوف بهم عوالم لا متناهية، متكئًا على مقولة سمو ولي العهد: "نحاول ألا نعمل إلا مع الحالمين، أولئك الذين يريدون خلق كل شيء جديد في هذا العالم"، ليسجل في يومه الأول، وعقب تدشينه من قبل رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم العقيق مسلم البلادي، وحضور رئيس الشؤون المدرسية عبدالرحمن الرشيدي وعدد من المشرفين التربويين، زيارات متعددة لمدارس تابعة للمكتب التعليمي؛ حيث حرص طلابها على التقاط الصور التذكارية في جنبات المسار، وأمام الصورة الرئيسة لأمير القلوب وفخر البلاد.