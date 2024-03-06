المؤتمر الدولي للعواصف الغبارية يطالب بإيجاد إطار تنسيقي عالمي للتعامل مع العواصف العابرة للحدود

وناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام 7 جلسات رئيسية، تمحورت حول تأثيرات الغبار على جودة الهواء وصحة الإنسان في المناطق الجافة الحضرية، والتنبؤ بالعواصف الرملية والترابية والتخفيف من آثارها، كما استعرضت تقنيات الرصد والتنبؤ، وتوصيف الغبار وخصائصه، والصحة وجودة الهواء في المنطقة المتأثرة بالغبار، وقياس ونمذجة تأثير الغبار على أجهزة الطاقة الشمسية والمناخ في شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى تناول الغبار والطقس والمناخ والسياسة، والأنشطة المتواصلة للأمم المتحدة لمكافحة العواصف الرملية والترابية، إضافة إلى جلسة نقاشية ركزت على تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة العواصف الرملية والترابية، والجفاف وتدهور الأراضي: التحديات والتعاون الإقليمي وتبادل المعرفة من أجل اتخاذ تدابير فعالة. وهدفت إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتبادل البيانات وبناء القدرات، وتطوير إطار التعاون الدولي، ومواءمة الجهود مع أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الأسباب والتحديات الجذرية، فضلاً عن دمج بيانات العواصف الغبارية والرملية في قرارات COP16 ذات الصلة لدعم الأطراف المتضررة.