شاهد.. هكذا أعلن تركي الفيصل إصابة أمير مكة بكورونا: أنوب عن أخي بعدما أصابه "الوباءُ العَكِر"

دعا مغرّدون عبر وسم #خالد_الفيصل الذي وصل للترند، الله -عزّ وجلّ بأن يلبسه لباس الصحة والعافية وأن يشافيه، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا وفقاً لما أعلنه شقيقه الأمير تركي الفيصل، وسألوا الله -جلت قدرته- بأن يعجل بشفائه.
وكان الأمير تركي الفيصل قد قال في كلمته نيابة عن الأمير خالد الفيصل خلال حفل جائزة الملك فيصل: اللهم اجعل هذا البلدَ آمنًا مُعتبرًا، بقيادةِ خادمكَ سلمانَ المظفر، وولي عهدهِ دارئ الخطر، فأهلًا بنائبهِ أميرِنا فيصل ومَنْ حضر، لأنوبَ عن صاحبِ العِبر، أخي خالدٍ الذي أصابهُ الداءُ العَسِرْ، كورونا الوباءُ العَكِر؛ فاستمتِعُوا بمساءٍ عَطِر، وابتهجُوا بعطاءِ فِكر، مِنْ كوكبةِ الفائزينَ في هذا السَّمَر".
يُذكر أنه وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه -حفظه الله-، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين في دورتها الخامسة والأربعين لعام 2023.
وعند وصوله مقر الحفل كان في استقباله الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الفروسية، ثم عزف السلام الملكي.
وفي الحفل المعد بتلك المناسبة، ألقى الأمير تركي الفيصل كلمة نوّه فيها بذكرى الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، داعياً الله -جلّ في علاه- أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-.
ورحب بالأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والحضور.
بعدها قدّم الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز السبيل، الفائزين بفروع الجائزة، حيث مُنحت جائزة خدمة الإسلام، بالاشتراك: للأستاذ الدكتور تشوي يونج كيل - حامد كوري الجنسية، ويشاركه في الجائزة من الإمارات فضيلة الشيخ ناصر بن عبدالله الزعابي، الذي ارتبطت جهوده بالأعمال الخيرية والإغاثية، ومُنحت جائزة الدراسات الإسلامية للأستاذ الدكتور روبرت هيلينبراند من مملكة بريطانيا، بينما مُنح الأستاذ الدكتور عبدالفتاح كيليطو من المملكة المغربية، جائزة اللغة العربية والأدب. أما جائزة الطب، فمُنحت بالاشتراك للأستاذ الدكتور دان هون بوروك من الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذة الدكتورة ساره كاثرين غيلبيرت من مملكة بريطانيا، فيما فاز بجائزة العلوم الأستاذة الدكتورة جاكي يي-رو ينغ، بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور تشاد ألكساندر ميركن من الولايات المتحدة الأمريكية.
وسلم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الجوائز للفائزين مهنئاً إياهم بهذا الإنجاز.