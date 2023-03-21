شاهد.. هكذا أعلن تركي الفيصل إصابة أمير مكة بكورونا: أنوب عن أخي بعدما أصابه "الوباءُ العَكِر"

بعدها قدّم الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز السبيل، الفائزين بفروع الجائزة، حيث مُنحت جائزة خدمة الإسلام، بالاشتراك: للأستاذ الدكتور تشوي يونج كيل - حامد كوري الجنسية، ويشاركه في الجائزة من الإمارات فضيلة الشيخ ناصر بن عبدالله الزعابي، الذي ارتبطت جهوده بالأعمال الخيرية والإغاثية، ومُنحت جائزة الدراسات الإسلامية للأستاذ الدكتور روبرت هيلينبراند من مملكة بريطانيا، بينما مُنح الأستاذ الدكتور عبدالفتاح كيليطو من المملكة المغربية، جائزة اللغة العربية والأدب. أما جائزة الطب، فمُنحت بالاشتراك للأستاذ الدكتور دان هون بوروك من الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذة الدكتورة ساره كاثرين غيلبيرت من مملكة بريطانيا، فيما فاز بجائزة العلوم الأستاذة الدكتورة جاكي يي-رو ينغ، بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور تشاد ألكساندر ميركن من الولايات المتحدة الأمريكية.