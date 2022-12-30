"شاحنات محملة".. مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك يثمنون للأمير تلمس احتياجاتهم

وأوضح المستفيدون، أن المعونة الشتوية قد جاءت في التوقيت المناسب، نظراً لاحتياجاتهم مع دخول موسم الشتاء، وكذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة، مشيرين إلى أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دأب دوماً على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم، وذلك استكمالاً للدور الإنساني الذي يتكفل به والذي يجسد مثالاً للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لأمير منطقة تبوك في موازين حسناته.