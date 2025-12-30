أمن الطرق بمكة يضبط مواطنًا بحوزته أكثر من 22 ألف قرص خاضع للتنظيم الطبي

يُشار إلى أن الجهات الأمنية تواصل جهودها في تعقّب مروّجي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتهيب بالجميع الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة من خلال الرقم (995) أو عبر تطبيق كلنا أمن، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ.