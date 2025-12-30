أمن الطرق بمكة يضبط مواطنًا بحوزته أكثر من 22 ألف قرص خاضع للتنظيم الطبي

في إطار الجهود الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المواد الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، تمكّنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة من القبض على مواطن بحوزته (22,200) قرص خاضع للتنظيم الطبي، عُثر عليها مخبأة داخل مركبته بطريقة احترافية.
ووفق المعلومات، فقد جرى ضبط المتهم أثناء محاولته تجاوز نقطة أمنية، وبعد الاشتباه به وتفتيش المركبة، تم العثور على الكمية المضبوطة، ليتم على الفور إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
يُشار إلى أن الجهات الأمنية تواصل جهودها في تعقّب مروّجي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتهيب بالجميع الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة من خلال الرقم (995) أو عبر تطبيق كلنا أمن، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ.