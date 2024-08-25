"الإذاعة والتلفزيون" تستعدّ لإطلاق حزمة جديدة من برامجها في سبتمبر المقبل

كما تتضمّن العديد من البرامج التي تعود لنا بمواسم جديدة؛ منها برنامج "يلا بحر" في موسمه الثالث ليكون محور هذا الموسم عبارة عن رحلات استكشافية ومغامرات متنوعة في البحر الأحمر، مركزًا على أهمية الجزر من غرب المملكة إلى جنوبها، في رحلة على متن يخت برفقة بطلات وفريق البرنامج.