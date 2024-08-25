"الإذاعة والتلفزيون" تستعدّ لإطلاق حزمة جديدة من برامجها في سبتمبر المقبل

تستعدُّ هيئة الإذاعة والتلفزيون لإطلاق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر 2024؛ حيث كثّفت الهيئةُ جهودَها خلال المدة الماضية لإرضاء جميع الأذواق ببرامج جديدة، ومتنوّعة ترفيهية، وحوارية، ووثائقية.
وستقدم الدورةُ الجديدة باقةً واسعة من البرامج؛ حيث سيكون المشاهد على موعد مع الإبداع والتفرد، يأتي في مقدمتها البرنامج الحواري "الحصة الأخيرة" من تقديم المبدع خالد عبد العزيز، ويقدم فرصة استضافة نجوم ومشاهير بارزين للتحدث عن تجاربهم المدرسية وأحداثهم خلال فترة الدراسة أمام الجمهور للمرة الأولى.
ويأتي في الجانب الترفيهي برنامج "جو السعودية" من تقديم أحمد الجار؛ لتسليط الضوء على مقومات السياحة داخل المملكة العربية السعودية وتغطية فعالياتها من الجانب الحديث والجانب التراثي التاريخي في مختلف مدن المملكة، كما تأتي هذه الخطوة بدعم كبير من الهيئة لدعم السياحة المحلية.
كما تشهد ظهورًا مميزًا للإعلامي أحمد البايض، بعد أنْ تميّز في مجاله خلال السنوات الماضية في التحدّي والعزيمة ليظهر لنا في برنامج "عزوم" يدور البرنامج حول أشخاص حقيقيين يستجمعون قواهم ويتحدّون الصعاب في مواجهة العقبات والعثرات أثناء تحقيق أحلامهم من خلال توفير دعم لهم وتحفيزهم بالتعاون مع الجمعيات السعودية المتخصصة.
كما تتضمّن العديد من البرامج التي تعود لنا بمواسم جديدة؛ منها برنامج "يلا بحر" في موسمه الثالث ليكون محور هذا الموسم عبارة عن رحلات استكشافية ومغامرات متنوعة في البحر الأحمر، مركزًا على أهمية الجزر من غرب المملكة إلى جنوبها، في رحلة على متن يخت برفقة بطلات وفريق البرنامج.
ويذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تعِد المشاهدين بحلّة جديدة من الأفكار والأعمال، والتي ستعلن عنها قريبًا، لتتواكب مع الطفرة الكبيرة التي تعيشها السعودية على جميع الجوانب من خلال الدورات السابقة والجديدة لتكون حاضرة بمحتوى يرتقي لذائقة المشاهد.