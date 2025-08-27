أدير العقارية تحقق إنجازاً لافتاً ببيع جوزاء الرياض بمبيعات قاربت 2 مليار ريال

وبهذه المناسبة، أعرب سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"، عن فخره بنجاح المزاد قائلًا: "إن نجاح مزاد "جوزاء الرياض" يؤكد أن الشركة لا تكتفي بتقديم الفرص الاستثمارية فحسب، بل تسعى جاهدة لتوفير فرص نوعية تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية العمرانية في المملكة، وخصوصًا في العاصمة الرياض التي تشهد نموًا غير مسبوق". وأضاف: "إن هذا المزاد يمثل خطوة هامة في مسيرة الشركة، ونتطلع إلى رؤية هذه الأرض تتحول إلى مشروع تنموي متكامل يخدم المجتمع ويعزز من جودة الحياة".