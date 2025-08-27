أدير العقارية تحقق إنجازاً لافتاً ببيع جوزاء الرياض بمبيعات قاربت 2 مليار ريال

حققت شركة "أدير العقارية" نجاحًا كبيرًا في مزادها العلني الهجين لبيع أرض "جوزاء الرياض"، والذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025م، حضوريًا في قاعة الفريدة بالرياض، وإلكترونيًا عبر منصة "سومتك" للمزادات، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ.
وقد حقق المزاد مبيعات قاربت 2 مليار ريال، وسط حضور كبير من المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري الذين تنافسوا للاستحواذ على فرصة عقارية كبرى ومميزة في شرق الرياض، حيث تنبض الحياة وتتسارع خطى التنمية العمرانية.
وخلال المزاد تم طرح أرض خام كبرى بمساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، تتميز بموقعها الاستراتيجي على طريق خريص، الشريان الذي يربط بين قلب الرياض وشرقها المزدهر. كما أنها محاطة بأحياء سكنية نموذجية ومشروعات تطويرية واعدة، وعلى مقربة من المرافق الحكومية والخدمات الأساسية والتعليمية والصحية. وتتيح الأرض خيارات استثمارية متنوعة.
وبهذه المناسبة، أعرب سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"، عن فخره بنجاح المزاد قائلًا: "إن نجاح مزاد "جوزاء الرياض" يؤكد أن الشركة لا تكتفي بتقديم الفرص الاستثمارية فحسب، بل تسعى جاهدة لتوفير فرص نوعية تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية العمرانية في المملكة، وخصوصًا في العاصمة الرياض التي تشهد نموًا غير مسبوق". وأضاف: "إن هذا المزاد يمثل خطوة هامة في مسيرة الشركة، ونتطلع إلى رؤية هذه الأرض تتحول إلى مشروع تنموي متكامل يخدم المجتمع ويعزز من جودة الحياة".
ويُضاف نجاح مزاد مخطط "جوزاء الرياض" إلى سلسلة إنجازات "أدير العقارية" في تنظيم المزادات العقارية الناجحة، والتي تعكس التزام الشركة بتقديم فرص عقارية ثمينة تلبي تطلعات المستثمرين وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والعمراني في المملكة. كما يسهم مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في تسريع استيفاء الحقوق وتسهيل عملية تصفية الأصول، مما يعزز من كفاءة وعدالة السوق العقاري من خلال آليات شفافة وموثوقة.