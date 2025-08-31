5 فرص عقارية بمزاد جوار القدية

تعلن شركة عقارنا العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» ، عن إقامة مزاد "جوار القدية" الهجين وذلك يوم الأثنين 08/09/2025م الساعة: 04:00 م حضوريًا في قاعة أروما للمناسبات بمدينة الرياض / إلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.
يعرض المزاد 5 فرص عقارية نادرة في مواقع استراتيجية في أهم المدن المميزة غرب مدينة الرياض، ويتكون العقار الأول من مخطط شمال محافظة المزاحمية بمساحة تتجاوز 243,000 متر مربع، والعقار الثاني من أرض زراعية بالجلة وتبراك بمساحة تتجاوز 408,000 متر مربع، والعقار الثالث والرابع استراحتين مسورة في البديعة بمحافظة المزاحمية بمساحة 10,000 متر مربع لكل أرض والعقار الخامس أرض زراعية في الحنية بمساحة تتجاوز 29,300 متر مربع.
حيث تقع بالقرب من أهم المناطق المميزة كـ طريق مكة المكرمة السريع ؛ وتتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالرياض، كـمشروع القدية مما يجعلها وجهة استثنائية مثالية.
ويعتبر المزاد فرصة مغرية للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة عقارنا العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0547804446 - 0537804448