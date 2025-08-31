5 فرص عقارية بمزاد جوار القدية

يعرض المزاد 5 فرص عقارية نادرة في مواقع استراتيجية في أهم المدن المميزة غرب مدينة الرياض، ويتكون العقار الأول من مخطط شمال محافظة المزاحمية بمساحة تتجاوز 243,000 متر مربع، والعقار الثاني من أرض زراعية بالجلة وتبراك بمساحة تتجاوز 408,000 متر مربع، والعقار الثالث والرابع استراحتين مسورة في البديعة بمحافظة المزاحمية بمساحة 10,000 متر مربع لكل أرض والعقار الخامس أرض زراعية في الحنية بمساحة تتجاوز 29,300 متر مربع.