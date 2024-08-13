حقبة جديدة عمادها التمكين والتحفيز.. 4 ملامح تبرز تطوير "المواصفات" والتحولات

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن ملامح تعكس جوهر نظام المواصفات والجودة، والدور التحولي للمواصفات السعودية.
وأشارت الهيئة إلى حقبة جديدة لتطوير المواصفات والجودة؛ حيث يهدف نظام المواصفات والجودة لتحديد إطار عام للتقييس والجودة بالمملكة له ملامح عدة.
وأبرزت "المواصفات" ملامح التطوير في 4 نقاط؛ أولها "تمكين الجهات من إعداد المواصفات تحت مرجعية الهيئة"، وثانيها "حث الجهات الحكومية على الالتزام بالمواصفات السعودية وفقًا لأنظمتها".
وأكدت الهيئة على أهمية "تمكين استخدام المواصفات والجودة لرفع الكفاءة الإنتاجية والصناعة المتقدمة"، وأخيرًا "توضيح الأطر العامة لعلامة الجودة والشهادات الأخرى التي تصدرها المواصفات السعودية".