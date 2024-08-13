حقبة جديدة عمادها التمكين والتحفيز.. 4 ملامح تبرز تطوير "المواصفات" والتحولات

وأبرزت "المواصفات" ملامح التطوير في 4 نقاط؛ أولها "تمكين الجهات من إعداد المواصفات تحت مرجعية الهيئة"، وثانيها "حث الجهات الحكومية على الالتزام بالمواصفات السعودية وفقًا لأنظمتها".