في شقراء.. وفاة طفل صعقًا بالكهرباء في مزرعة أهله

وكان الطفل، الذي يدرس في الصف الخامس الابتدائي، ويبلغ العاشرة من عمره، يمشي أمام والده في مزرعة الأسرة، إلا أن ماسًا كهربائيًّا مس جسمه، وأفقده وعيه؛ فسقط مغشيًّا عليه.