في شقراء.. وفاة طفل صعقًا بالكهرباء في مزرعة أهله

لقي ليلة أمس طفلٌ مصرعه إثر تعرُّضه لصعق كهربائي، وذلك أثناء سيره على قدميه في إحدى المزارع بمحافظة شقراء.
وكان الطفل، الذي يدرس في الصف الخامس الابتدائي، ويبلغ العاشرة من عمره، يمشي أمام والده في مزرعة الأسرة، إلا أن ماسًا كهربائيًّا مس جسمه، وأفقده وعيه؛ فسقط مغشيًّا عليه.
وعلى الفور نقله والده إلى مستشفى شقراء العام، وعند دخوله إلى قسم الطوارئ أُجريت له الإسعافات اللازمة إلا أنه فارق الحياة.
وقد أُديت صلاة الجنازة على الطفل بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء في جامع المهنا الكبير، وتم دفنه في مقبرة شقراء.
"سبق" تتقدم لوالدَيْ الطفل وإخوته وأهله بأحر التعازي، وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.