"العثيم لايف" والعلامة الأردنية "DNA" تعلنان عن شراكة استراتيجية لافتتاح 12 متجرًا بالسعودية
أعلنت شركة العثيم لايف، إحدى شركات مجموعة "العثيم للاستثمار" عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للحصول على الوكالة الحصرية للعلامة التجارية الاردنية "DNA" بالمملكة, وذلك لتعزيز ريادتها وحضورها القوي في سوق التجزئة.
وتأتي هذه الاتفاقية دعمًا لاستمرار استراتيجية "العثيم لايف" لتوسيع محفظتها من العلامات التجارية العالمية، والتي تضم 17 علامة تجارية، من أشهر العلامات الفرنسية والإيطالية والبرتغالية واللاتفية والمغربية والتركية، بالإضافة لاستحواذها الشهر الماضي على حقوق الامتياز لـ 18 من العلامات التجارية والأصول المرتبطة بها لشركة الزي المبتكر التجارية والتابعة لسينومي ريتيل.
وتم توقيع الاتفاقية في حضور الدكتور هيثم أبو الفول، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض، والأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، والسيدان ليث حمو ويزن الحاج حسن، الشريكان المؤسسان لشركة "DNA".
وصرح الأستاذ علي الشريف الرئيس التنفيذي لشركة العثيم لايف بأن هذه الشراكة تأتي استمراراً لاستراتيجية الشركة لاستقطاب أهم العلامات التجارية المحلية والدولية المعروفة بنجاحاتها إلى إثراء تجربة المتسوقين، وضمن خيارات رواد متاجرها التجارية في المملكة.
وأشار الشريف إلى أن الاتفاقية ستمكن "DNA" افتتاح (12) متجراً في السعودية خلال الخمس سنوات القادمة بمولات العثيم، بداية من العام الحالي 2024. مما يساهم في إثراء تجربة المتسوقين بالمولات من خلال توفر منتجات هذه العلامات التجارية النوعية.
وستنقل العلامة التجارية الاردنية "DNA" تجربتها الناجحة كمنصة رئيسة لإطلاق المنتجات الجديدة والمبتكرة، والتي اصبحت وجهه رئيسية للأجهزة الذكية وآخر مستجدات التكنولوجيا والصوتيات ومعدات التصوير والعاب الفيديو والموسيقى والكتب والقرطاسية ومستلزمات البيت تحت سقف واحد.
وتعتبر اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجديدة إضافة نوعية تعزز مسيرة مولات العثيم وترسخ حضورها كلاعب بارز وقائد في أسواق التجزئة في المملكة والتي تقوم استراتيجيتها على التوسع النوعي والمدروس لتستقطب أهم الأسماء والعلامات التجارية العالمية التي يبحث عنها رواد مولات العثيم والتي تخاطب ذائقتهم وتتجاوب مع تطلعاتهم.
يذكر أن شركة العثيم لايف تعد من كبرى الشركات السعودية التي تعمل في قطاع التجزئة، وتهتم باستقطاب أشهر وأرقى العلامات التجارية العالمية التي تلبي كافة احتياجات الأسرة وتندرج تحت مظلة مجموعة شركات العثيم للاستثمار، والتي تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 50 مطوراً عقارياً في الخليج لعام 2023، وتمتلك (12) مجمعاً تجارياً، بالإضافة إلى محفظة مشاريع استثمارية قيد التنفيذ، تشتمل على 23 مشروعاً موزعة على مناطق ومدن المملكة باستثمارات تزيد على 12 مليار ريال، ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى, الفنادق, الاستثمار العقاري, الترفيه, السينما, الأزياء, المطاعم والكافيهات, الذكاء الاصطناعي, المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).