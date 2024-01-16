"العثيم لايف" والعلامة الأردنية "DNA" تعلنان عن شراكة استراتيجية لافتتاح 12 متجرًا بالسعودية

يذكر أن شركة العثيم لايف تعد من كبرى الشركات السعودية التي تعمل في قطاع التجزئة، وتهتم باستقطاب أشهر وأرقى العلامات التجارية العالمية التي تلبي كافة احتياجات الأسرة وتندرج تحت مظلة مجموعة شركات العثيم للاستثمار، والتي تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 50 مطوراً عقارياً في الخليج لعام 2023، وتمتلك (12) مجمعاً تجارياً، بالإضافة إلى محفظة مشاريع استثمارية قيد التنفيذ، تشتمل على 23 مشروعاً موزعة على مناطق ومدن المملكة باستثمارات تزيد على 12 مليار ريال، ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى, الفنادق, الاستثمار العقاري, الترفيه, السينما, الأزياء, المطاعم والكافيهات, الذكاء الاصطناعي, المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).