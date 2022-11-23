توفر فحوصات عدة للمشجعين.. تدشين عربة العيادات المتنقلة في منفذ سلوى

جديرٌ بالذكر أن مستشفى سلوى العام يحرص على تقديم الرعاية الصحية طوال فترة كأس العالم لعام 2022م، وذلك بالتعاون مع تجمُّع الأحساء الصحي، بمشاركة الهلال الأحمر السعودي، وعدد من الجهات ذات العلاقة على مدار 24 ساعة.