توفر فحوصات عدة للمشجعين.. تدشين عربة العيادات المتنقلة في منفذ سلوى

دشّن مستشفى سلوى العام، التابع لشبكة الخدمات الصحية الطرفية؛ أحد مكونات تجمُّع الشرقية الصحي، عربة العيادات المتنقلة، في منفذ سلوى الحدودي السعودي مع دولة قطر.
وتستقبل العربة المتنقلة الحالات الخفيفة والمتوسطة في عياداتها المختلفة، كما توفر للمراجعين والزوّار من مشجعي كأس العالم فحوصات السكري والضغط والعلاج، إضافةً للقاح الإنفلونزا الموسمية للراغبين في التطعيم.
جديرٌ بالذكر أن مستشفى سلوى العام يحرص على تقديم الرعاية الصحية طوال فترة كأس العالم لعام 2022م، وذلك بالتعاون مع تجمُّع الأحساء الصحي، بمشاركة الهلال الأحمر السعودي، وعدد من الجهات ذات العلاقة على مدار 24 ساعة.