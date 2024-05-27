دعوة للمساهمة.. "الحرمين": 6 مستهدفات نضمن بها بيئة آمنة لضيوف الرحمن

ودعت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى المساهمة معها في تحقيق المستهدفات المتمثلة في متابعة سير عمليات الأمن والسلامة، ومراقبة أنظمة المرافق العامة، والكشف المبكّر عن المخاطر، وفحص وصيانة أنظمة الإطفاء وأجهزة الإنذار.