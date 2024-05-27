دعوة للمساهمة.. "الحرمين": 6 مستهدفات نضمن بها بيئة آمنة لضيوف الرحمن

أكّدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، أنها تسعى من خلال خدمات الأمن والسلامة في المسجد الحرام، إلى ضمان بيئة آمنة للحجاج خلال توافدهم إلى بيت الله الحرام.
ودعت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى المساهمة معها في تحقيق المستهدفات المتمثلة في متابعة سير عمليات الأمن والسلامة، ومراقبة أنظمة المرافق العامة، والكشف المبكّر عن المخاطر، وفحص وصيانة أنظمة الإطفاء وأجهزة الإنذار.
وأضافت: من مستهدفات الهيئة "التأكّد من سلامة طرق المشاة، وإزالة جميع العوائق أمام حركة الحجاج، وتوفير مراقبين أمنيين بلغات أجنبية مختلفة".