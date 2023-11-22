رصد وإطاحة.. مروّجو مخدرات ومخالفون في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مقيمَين من الجنسية الباكستانية بالشرقية قاما بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".
وفي المدينة المنوّرة، تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَين.
وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه تم القبض في جازان على مقيمَين من الجنسية البنجلاديشية قاما بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".
وفي الرياض، تم القبض على 3 مواطنين قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية.