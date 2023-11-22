رصد وإطاحة.. مروّجو مخدرات ومخالفون في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مقيمَين من الجنسية الباكستانية بالشرقية قاما بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".