المتفوقات في اختبارات "قياس" يروين لـ"سبق" كواليس الإنجاز

وفي السياق ذاته تروي الطالبة لينا علي الشهراني، الحاصلة على نسبة 100%، قصتها مع خوض غمار اختبار التحصيلي بقولها: كانت التجربة ناجحة -ولله الحمد-. بدأت المذاكرة قبل الاختبار بفترة جيدة، وحرصت أولاً على التأسيس، ثم التدريب المكثف على الأسئلة، وتحقق الهدف المرجو بتوفيق الله أولاً، ثم دعاء الوالدين ومتابعتهما. ولا ننسى دور منسوبي المدرسة دون استثناء.