وزير الإعلام يُهنئ القيادة بعيد الفطر وينوِّه بنجاح موسم العمرة خلال رمضان

رفع وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، باسمه ونيابة عن منسوبي منظومة وزارة الإعلام، أسمى عبارات التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيده على قيادتنا وبلادنا بالأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.