وزير الإعلام يُهنئ القيادة بعيد الفطر وينوِّه بنجاح موسم العمرة خلال رمضان

رفع وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، باسمه ونيابة عن منسوبي منظومة وزارة الإعلام، أسمى عبارات التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيده على قيادتنا وبلادنا بالأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
وقال: "إن عيد الفطر السعيد يأتي بعد نجاح موسم العمرة خلال شهر رمضان، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم برعاية وحرص واهتمام وتوجيه القيادة الحكيمة، وبجهود جميع أجهزة الدولة ورجال الأمن والعمل الميداني في خدمة المعتمرين والزائرين، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم".
وسأل وزير الإعلام المولى -عز وجل- أن يجزل لهم الأجر والمثوبة، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وسائر الطاعات.