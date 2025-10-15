نائب أمير مكة: "بوابة الملك سلمان" تجسّد عناية القيادة بمكة المكرمة والبقاع المقدسة

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز أن إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن مشروع بوابة الملك سلمان بمكة المكرمة يأتي انطلاقاً من الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة بهذه البقعة الطاهرة.
وأوضح سموه أن مكونات المشروع راعت أهمية مكة المكرمة كقبلة للمسلمين وما تحمله من إرث تاريخي وحضاري عريق، مشيراً إلى أن المشروع سيُسهم في إثراء تجربة قاصديها من الحجاج والمعتمرين والزوار، ويعزز في الوقت نفسه تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر مشاريع نوعية تعكس هوية المكان وقدسيته.
وأضاف الأمير سعود بن مشعل أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - لم ولن تدّخر جهداً في دعم التنمية والتطوير بمكة المكرمة وسائر مناطق المملكة، سائلاً الله تعالى أن يديم على الوطن أمنه واستقراره وعزه ورفعته.