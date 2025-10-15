نائب أمير مكة: "بوابة الملك سلمان" تجسّد عناية القيادة بمكة المكرمة والبقاع المقدسة

وأوضح سموه أن مكونات المشروع راعت أهمية مكة المكرمة كقبلة للمسلمين وما تحمله من إرث تاريخي وحضاري عريق، مشيراً إلى أن المشروع سيُسهم في إثراء تجربة قاصديها من الحجاج والمعتمرين والزوار، ويعزز في الوقت نفسه تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر مشاريع نوعية تعكس هوية المكان وقدسيته.