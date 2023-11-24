رئيس أذربيجان يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف؛ في القصر الرئاسي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
وأوضح الأمين العام، أن اللقاء استعرض عديداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين دول المجلس وأذربيجان، وسبل تعزيزها، إضافة إلى التباحث حول مجالات تنمية هذه العلاقات وتطويرها في شتى المجالات، لخدمة المصالح المشتركة.
وأكّد حرص رئيس جمهورية أذربيجان، على تعزيز الجوانب السياسية والاقتصادية والاستثمارية مع دول المجلس.
وأشار البديوي؛ إلى أهمية تعزيز العلاقات مع جمهورية أذربيجان، منوّهاً بتطلع الجانبين إلى الإعلان خلال الفترة المقبلة، عن خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وأذربيجان للفترة 2024 – 2028 م.