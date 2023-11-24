رئيس أذربيجان يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

وأوضح الأمين العام، أن اللقاء استعرض عديداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين دول المجلس وأذربيجان، وسبل تعزيزها، إضافة إلى التباحث حول مجالات تنمية هذه العلاقات وتطويرها في شتى المجالات، لخدمة المصالح المشتركة.