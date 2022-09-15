البرنامج السعودي لتنمية اليمن يجهّز كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي بجامعة عدن

ويأتي المكون الثاني في المشروع عبر تجهيزات وتأثيث كلية الحقوق "البحث الجنائي"؛ حيث يُعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اليمنية، ويحتوي على وحدات جمع الأدلة الجنائية واكتشاف الجريمة تشمل كلًّا من: البصمة، الأعيرة النارية، المخدرات، فحص المستندات، الحرائق، وكل ما يتعلق بالجريمة، وكذلك تأثيث المختبر الأساسي ومستلزمات تركيب الأجهزة، وتجهيز وحدة حفظ الأدلة الجنائية، وتجهيز مختبر تعليمي بالمعدات التعليمية والأثاث، وتأثيث وحدة المشرفين على المختبر التعليمي.