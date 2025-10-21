"زاتكا" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر سبتمبر والربع الثالث

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم الإقرارات الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي، فيما دعت المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثالث من عام 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 أكتوبر الجاري.