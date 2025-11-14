بيع شاهين شرورة بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 25 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025

وشهدت الليلة الـ 25 بيع صقر شاهين فرخ، اشترك في طرحه خمسة طواريح في محافظة شرورة، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (111) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (351) ألف ريال، ليصبح ثالث أغلى صقر حتى الآن.