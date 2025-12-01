نادي الصقور السعودي يختتم مشروع توثيق ملكيات الصقور وتصحيح أوضاعها

ويستعد نادي الصقور السعودي للبناء على ما تحقق عبر الانتقال إلى المرحلة التالية من التطوير، التي تركز على تعزيز دقة البيانات، وتحسين الخدمات الرقمية، وإعداد سياسات تنظيمية أكثر تكاملًا تعتمد على الملكيات الموثقة، إلى جانب رفع جاهزية الفرق التشغيلية لمواسم الصقور القادمة، بما يضمن استمرار تحسين جودة الخدمات في القطاع.