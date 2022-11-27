5 أعراض تتجنبها بـ7 طرق.. "الغذاء والدواء" تُحَذّر من مستحضرات التجميل المجهولة

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى التأكد من شراء منتجات التجميل من مصادر بيع موثوقة؛ للحصول على استخدام آمن وتجنب الأعراض الجانبية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على "تويتر"، أن العرض الجانبي هو تأثير غير مرغوب فيه أو غير مقصود، قد يحدث بسبب عامل أو عوامل عديدة عند استخدام المنتج التجميلي.
وأشارت إلى أن الأعراض الأكثر شيوعًا لمنتجات التجميل هي: "حروق الجلد، وتساقط الشعر، والحكة، والاحمرار، وضيق التنفس"؛ مُحذرة من المستحضرات المجهولة.
ولتفادي حدوث الأعراض الجانبية، بيّنت الهيئة أنه يجب "تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة الصانعة، وعدم خلط المنتجـات مـع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية إليها، وعدم مشاركة المنتجـات مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى، والتحقـق مـن صلاحيـة المنتجـات قبل استخدامها، واستخدام المنتجات حسب تعليمات الشركة الصانعة".
كما دعت الهيئة لتفادي الأعراض إلى "تجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر، وشـراء المنتجـات مـن مصـادر بيـع موثوقة"؛ مشيرة إلى أنه يمكن تقديم البلاغات بالتواصل مع المركز الوطني للتيقظ عبر البريد الإلكتروني: "npc.drug@sfda.gov.sa"، أو الرقم الموحد (19999).