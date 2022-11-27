5 أعراض تتجنبها بـ7 طرق.. "الغذاء والدواء" تُحَذّر من مستحضرات التجميل المجهولة

ولتفادي حدوث الأعراض الجانبية، بيّنت الهيئة أنه يجب "تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة الصانعة، وعدم خلط المنتجـات مـع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية إليها، وعدم مشاركة المنتجـات مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى، والتحقـق مـن صلاحيـة المنتجـات قبل استخدامها، واستخدام المنتجات حسب تعليمات الشركة الصانعة".