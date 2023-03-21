القصيم .. تحرير أنسجة شريانية مختنقة لرضيع في جراحة استغرقت 3 ساعات

نجح أطباء متخصصون بقسم أمراض القلب لدى الأطفال في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم في إنهاء معاناة طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر كانت لديه حالة تشوهات تشكل حلقة وعائية من الشريان الأورطي الخارج من القلب.
وأفاد تجمع القصيم الصحي أن ذوي الطفل الرضيع راجعوا المركز لإجراء الفحوصات الطبية نتيجة زيادة معاناته، وبعد معاينة نتائج الفحوصات والأشعة وتشخيص الحالة من قِبل الكادر الطبي بالمركز تقرر ضرورة عمل تدخل جراحي لإنهاء المشكلة الصحية، حيث تم خلال العملية الجراحية الناجحة التي استغرقت نحو ثلاث ساعات تحرير الحلقة الوعائية والأنسجة المختنقة.
وأشار إلى أنه قد تظهر على بعض الأطفال علامات تبين وجود تشوّه في الشريان الأورطي على شكل حلقة وعائية، يسهّل على ذوي الطفل اكتشافها مثل عدوى الجهاز التنفسي المتكرر، والأزيز، والسعال، ومشكلات في البلع، وصعوبة الرضاعة والقيء.
ولفت تجمع القصيم الصحي، إلى أنه في مثل هذه العلامات يستوجب مراجعة الطبيب للتأكد من المرض من خلال عمل الفحوصات مثل الأشعة المقطعية وتخطيط صدى القلب أو التصوير بالرنين المغناطيسي وغيرها من الفحوصات اللازمة لمثل هذه الحالات.
يُذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، الذي استقبل ما يزيد على 52 ألف مراجع خلال العام الماضي 2022م، ونفّذ أكثر من 39 ألف إجراءٍ غير تداخلي العام الماضي 2022م، يمتاز بوجود كوادر وطواقم طبية متخصصة ومؤهلة تعمل تحت إشراف استشاريين لديهم الخبرات الكافية لمعالجة مختلف حالات الأمراض القلبية.