القصيم .. تحرير أنسجة شريانية مختنقة لرضيع في جراحة استغرقت 3 ساعات

وأشار إلى أنه قد تظهر على بعض الأطفال علامات تبين وجود تشوّه في الشريان الأورطي على شكل حلقة وعائية، يسهّل على ذوي الطفل اكتشافها مثل عدوى الجهاز التنفسي المتكرر، والأزيز، والسعال، ومشكلات في البلع، وصعوبة الرضاعة والقيء.