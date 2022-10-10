مفتي عام المملكة ونائبه يتسلّمان التقرير الختامي لمبادرة "يستفتونك"

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتب سماحته بالرئاسة العامة مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان عبدالله بن علي حمدي، وفضيلة مفوض الإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبه الذي سلّم لسماحته تقرير مبادرة "يستفتونك".
وأكد سماحة المفتي، أهمية نشر العلم الشرعي من مصادره السليمة، واستمع إلى شرح من قبل مدير عام الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة جازان عن مخرجات المبادرة التي أسهمت في رفع الوعي في مسائل الفتوى، وطرق الحصول عليها من مصادرها السليمة.
من جهة أخرى استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، بمكتبه مدير عام الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان عبدالله حمدي، ومفوض الإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد شامي شيبه، الذي سلّم له تقرير لمبادرة "يستفتونك"، مشيداً بما حققته من نتائج.