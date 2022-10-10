مفتي عام المملكة ونائبه يتسلّمان التقرير الختامي لمبادرة "يستفتونك"

وأكد سماحة المفتي، أهمية نشر العلم الشرعي من مصادره السليمة، واستمع إلى شرح من قبل مدير عام الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة جازان عن مخرجات المبادرة التي أسهمت في رفع الوعي في مسائل الفتوى، وطرق الحصول عليها من مصادرها السليمة.