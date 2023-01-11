ميدان "فروسية حائل" يُقيم حفله الـ 11 على جوائز "الغيثي"

وتكون السباق من ستة أشواط ومسافتها 1600م وفاز بالشوط الأول "كأس" الجواد "تمكن" لفهد زمل الشمري بالمدرب عيد حبيب الشمري، وفاز بالشوط الثاني "كأس" الجواد "طي المشناء" للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء بالخيال خالد الرويشد، وحقق الجواد "تعميم" المركز الأول في الشوط الثالث "سيارة"للمالك سعود مسير الأسلمي والمدرب عبدالله حمد المذعور بالخيال توفيق الخضير، وانتزعت صدارة الشوط الرابع "سيارة"الفرس "واهبة" لسعود مسير القاسم بالمدرب عبدالله حمد المذعور والخيال توفيق الخضير، فيما كسب الجواد "جانيين" الشوط الخامس "سيارة"لماجد أحمد المرشدي بالمدرب أنور أحمد المرشدي والخيال نواف الفيروز .