"فيصل بن سلمان" يفتتح مصفاة الدرة للسكّر.. بإنتاج يبلغ 900 ألف طن سنوياً

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المصنع الذي يأتي بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتنويع الصادرات غير النفطية، من خلال شراكة استراتيجية بين الـشركات التطويرية الوطنية والقادة العالميين في مجال تصنيع السكر المكرر، برؤية مشتركة لبناء شركة رائدة في صناعة الأغذية والمـشروبات بالمملكة، والتي أنشأت مصنعاً حديثاً لتكرير السكر بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، حيث بدأ إنتاجه عام 2021م، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية الآن حوالي 2500 طن يوميًا من السكر الأبيض المكرر، المتوافق مع أعلى معايير الجودة.