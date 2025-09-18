مع صعود لأسهم 191 شركة .. مؤشر السوق السعودي يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (130.30) نقطة، ليصل إلى مستوى (10780.69) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16.4) مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (607) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (191) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (58) شركة.
وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، والصناعات الكهربائية، والماجدية، وسلوشنز، وتوبي، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سابتكو، ومشاركة ريت، والأندلس، وثمار، وبن داود الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(4.46%)، فيما كانت أسهم شركات إم بي سي، وشمس، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات إم بي سي، وأرامكو السعودية، والراجحي، وجبل عمر، ومسار، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (167.71) نقطة، ليصل إلى مستوى (25290.92) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (56) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (6.7) ملايين سهم.