مع صعود لأسهم 191 شركة .. مؤشر السوق السعودي يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، والصناعات الكهربائية، والماجدية، وسلوشنز، وتوبي، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سابتكو، ومشاركة ريت، والأندلس، وثمار، وبن داود الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(4.46%)، فيما كانت أسهم شركات إم بي سي، وشمس، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات إم بي سي، وأرامكو السعودية، والراجحي، وجبل عمر، ومسار، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.