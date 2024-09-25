وكيل "الموارد البشرية": للطفل 8 علب من الحليب شهريًا

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. حمد الحماد: للطفل 8 علب من الحليب شهريًا.
وأضاف "الحماد": للأسرة أن تصرف هذه العلب خلال الشهر دفعة واحدة أو موزعة على دفعات.
وأشار "الحماد" إلى أنه وخلال شهر أكتوبر، يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الحصول على حليب الأطفال المخفض بنسبة 50%.
وأكد "الحماد" أنه يمكن الاستفادة من تخفيض حليب الأطفال بكل يسر من خلال التوجه إلى إحدى الصيدليات، وذلك بعد أن تكون الأسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث يذهب إلى أحد منافذ الصرف ويقدم رقم الجوال أو رقم الهوية ويتم إرسال رسالة إلى جوال المستفيد برمز ويتم تقديم هذا الرمز إلى مزود الخدمة ويحصل على العلب بشكل ميسر دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات أو وثائق أخرى.
يُذكر أن الوزارة أطلقت مبادرة "تخفيض حليب الأطفال" لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي حديثي الولادة وحتى عمر سنتين، جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون مع شركة المراعي، وقد مثل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة المساعد للسياسات والتشريعات الدكتور حمد بن إبراهيم الحمّاد، فيما مثل شركة المراعي نائب الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي والتسويق منذر محمود طيب.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال المذكرة إلى بناء وتطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق استراتيجيتها التنموية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ حيث تُعد مبادرة تخفيض حليب الأطفال ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين ظروف المستفيدين، وتركز على توفير الحليب كجزء أساسي من التغذية السليمة للأطفال.
ويُمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي المؤهلين الاستفادة من المبادرة بداية من 1 أكتوبر 2024، من خلال التوجه لمنافذ الصرف التابعة لصيدليات الدواء في كافة مناطق المملكة، حيث سيحصل المستفيد على الحليب المخفض بنسبة 50% وبحدّ أقصى (8) علب شهريًا (بحجم 400 جرام للعلبة الواحدة) لكل طفل ضمن الفئة العمرية المحددة في الأسرة.