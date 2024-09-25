وكيل "الموارد البشرية": للطفل 8 علب من الحليب شهريًا

وأكد "الحماد" أنه يمكن الاستفادة من تخفيض حليب الأطفال بكل يسر من خلال التوجه إلى إحدى الصيدليات، وذلك بعد أن تكون الأسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث يذهب إلى أحد منافذ الصرف ويقدم رقم الجوال أو رقم الهوية ويتم إرسال رسالة إلى جوال المستفيد برمز ويتم تقديم هذا الرمز إلى مزود الخدمة ويحصل على العلب بشكل ميسر دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات أو وثائق أخرى.