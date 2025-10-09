جمعية القلب السعودية تطلق تطبيق "أنات" وتفتتح مؤتمرها السنوي الـ36

وبيّن أن المملكة تحتضن اليوم 42 مركزًا متخصصًا في أمراض وجراحات القلب، منها 24 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة، إلى جانب مراكز مرجعية كبرى في المستشفيات الجامعية والعسكرية والقطاع الخاص. ويعمل في هذه المراكز نحو 2,125 طبيب قلب، إضافة إلى قرابة 150 جرّاح قلب، منهم 53 جرّاحًا ممارسًا فعليًا، ما يعكس الاستثمار الوطني في صحة القلب وكفاءة الكوادر السعودية المؤهلة في هذا القطاع الحيوي.