"الغذاء والدواء" تنصح بتجنُّب مخاطر شراء المنتجات بالإنترنت عبر التأكّد من تسجيلها بالهيئة

وأوضحت الهيئة أن شراء المنتجات عبر الإنترنت له مخاطر عدة، لافتة إلى أن هناك معايير محدّدة للشراء عبر الإنترنت والالتزام بها يضمن سلامة المستخدم، من خلال التأكّد قبل الشراء والاستخدام من تسجيل المنتج لديها.