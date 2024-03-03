"الغذاء والدواء" تنصح بتجنُّب مخاطر شراء المنتجات بالإنترنت عبر التأكّد من تسجيلها بالهيئة

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة تجنُّب مخاطر شراء المنتجات بالإنترنت، عبر التأكّد من تسجيل المنتج لدى الهيئة قبل الشراء.
وأوضحت الهيئة أن شراء المنتجات عبر الإنترنت له مخاطر عدة، لافتة إلى أن هناك معايير محدّدة للشراء عبر الإنترنت والالتزام بها يضمن سلامة المستخدم، من خلال التأكّد قبل الشراء والاستخدام من تسجيل المنتج لديها.
وأضافت رداً على استفسار أحد المتابعين عن فيديو يروّج لخلطة تقوية عبر الإنترنت يدّعي مقدمها أنها مناسبة للمتزوجين والرياضيين، بأنه يمكن معرفة المنتجات المسجّلة لدى الهيئة من خلال تطبيق "طمني".