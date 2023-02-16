حلقات قرآن وإهداءات مصاحف.. خدمات الشؤون النسائية برئاسة الحرمين

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إحصائيات وكالة الشؤون النسائية للفترة بين 3/ 1/ 1444هـ، حتى 9/ 7/ 1444هـ.
وتمثلت جهود الوكالة في تنفيذ 4865 من حلقات القرآن الكريم وتجويده، و274 حلقة عند بُعد، وبلغ عدد المستفيدين من الحلقات حضورياً 27.392 مستفيدة، فيما استفادت من الحلقات عن بُعد 1.332 مستفيدة.
وقدمت الوكالة حلقات تصحيحية باللغات المختلفة لـ 3534 مستفيدة، فيما بلغ عدد المستفيدات من الإرشاد المكاني 347.543 مستفيدة، والمستفيدات من أرقام الإفتاء 13.083، ومن التوجيه الديني 149.890 مستفيدة.
وخدمت الوكالة 3543 مستفيدة بتقديم السماعات والباركودات لهن، ووزعت 119503 عبوة مياه زمزم وأهدت 57.254 مصحفاً، وبلغ عدد الليترات المعبأة من ماء زمزم 16.325.874 لتراً.