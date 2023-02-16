حلقات قرآن وإهداءات مصاحف.. خدمات الشؤون النسائية برئاسة الحرمين

وتمثلت جهود الوكالة في تنفيذ 4865 من حلقات القرآن الكريم وتجويده، و274 حلقة عند بُعد، وبلغ عدد المستفيدين من الحلقات حضورياً 27.392 مستفيدة، فيما استفادت من الحلقات عن بُعد 1.332 مستفيدة.