معالي أمين جدة يدشّن أعمال إنشاء 2000 وحدة سكنية ضمن "واجهة جدة" من تطوير شركة كادن

دشّن معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي اليوم انطلاق الأعمال في ثمانية مشاريع سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع "واجهة جدة" الذي تطوره شركة كادن، وذلك بإجمالي 2000 وحدة سكنية تُعد من أكبر مشاريع التطوير الحضري شمال جدة.
وشهد الحدث حضور عدد من القيادات الحكومية والتنفيذية وممثلي القطاعات التنموية، حيث اطّلع معاليه على اكتمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت أعمال الطرق، وشبكات الخدمات، والمناطق الخضراء، ومسارات المشي والدراجات، والملاعب الرياضية المفتوحة. ويعكس هذا الإنجاز مستوى التقدم الذي حققته كادن واستعداد المشروع للانتقال إلى مراحل تطوير عمرانية أوسع خلال الفترة المقبلة.
ويقع مشروع واجهة جدة على مساحة تتجاوز مليون متر مربع في موقع استراتيجي بأبحر الشمالية عند تقاطع طريق المدينة مع طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، بما يوفر وصولًا مباشرًا إلى أبرز معالم جدة ومشاريعها الحيوية. ويأتي المشروع كترجمة لمفهوم "مدينة داخل مدينة" الذي تتبناه كادن، عبر تطوير بيئة عمرانية متكاملة تجمع السكن، والأعمال، والترفيه، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات اليومية في إطار واحد متناسق يعزز جودة الحياة.
ومن المتوقع أن يحتضن المشروع عند اكتماله أكثر من 5000 وحدة سكنية تستوعب ما يزيد عن 23 ألف ساكن، إلى جانب مرافق تعليمية وصحية، و120 ألف متر مربع من المساحات التجارية، و140 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، وما يقارب 600 غرفة فندقية، إضافة إلى مساحات خضراء تُعد من الأكبر على مستوى مشاريع جدة الحضرية.
وتميز المشروع بتصميم عمراني يتيح سهولة التنقل الآمن للسكان، حيث يمكن الوصول إلى الخدمات اليومية سيرًا على الأقدام دون الحاجة لعبور شوارع رئيسية، بما يسهم في تعزيز نمط حياة صحي وتقليل الاعتماد على المركبات.
ويأتي انطلاق الأعمال بعد اكتمال بيع جميع المناطق المخصصة للمشاريع السكنية في المرحلة الأولى على عدد من المطورين العقاريين، ما يعكس ثقة المستثمرين في المشروع كنموذج حضري حديث يعتمد معايير الاستدامة ويقدم خيارات سكنية عصرية ومتنوعة.
وشملت المشاريع السكنية التي جرى تدشين أعمالها اليوم:
شركة الرمز بعدد 900 وحدة سكنية
شركة شرفة بعدد 200 وحدة
شركة مشيد بعدد 200 وحدة
شركة تنامي القمم بعدد 180 وحدة
شركة شهلا بعدد 160 وحدات
شركة حصاد بعدد 134 وحدة
شركة بروج القمة بعدد 90 وحدة
مؤسسة محيا الذيابي بعدد 90 وحدة