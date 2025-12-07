معالي أمين جدة يدشّن أعمال إنشاء 2000 وحدة سكنية ضمن "واجهة جدة" من تطوير شركة كادن

ومن المتوقع أن يحتضن المشروع عند اكتماله أكثر من 5000 وحدة سكنية تستوعب ما يزيد عن 23 ألف ساكن، إلى جانب مرافق تعليمية وصحية، و120 ألف متر مربع من المساحات التجارية، و140 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، وما يقارب 600 غرفة فندقية، إضافة إلى مساحات خضراء تُعد من الأكبر على مستوى مشاريع جدة الحضرية.