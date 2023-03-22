شاهد بالفيديو.. تكريم أصغر فائزة بمسابقة راوي التأسيس بـ"تعليم العليا"

كرّم مدير مكتب تعليم العليا صالح عبدالله بن طالب اليوم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة راوي التأسيس التي نفذتها وحدة النشاط بالمكتب، برعاية مدارس الرواد الأهلية.
كما كرم مدير مكتب تعليم العليا بالرياض الطلاب الفائزين في مسابقة رسم "معمار بلادي والإنمي" التي نظمها قسم التربية الفنية بالمكتب.
وجرى توزيع الهدايا والجوائز على الطلاب والطالبات الفائزين بحضور معلميهم وأولياء أمورهم، والتقطت معهم الصور التذكارية.
وأعربت أصغر الفائزين في مسابقة رواي التأسيس "سلطانة عبدالله المطيري" الطالبة بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة (168) الابتدائية بالرياض، عن سعادتها بالفوز، وقدمت ببراءة شكرها لوالدتها التي كان لها دور في فوزها بالمسابقة.
يُذكر أن مسابقة راوي التأسيس مسابقة تنافسية بين الطلاب والطالبات من خلال قصص تاريخية وطنية يقدمون فيها محتوى روائياً يرتبط بتاريخ الدولة السعودية الأولى وما يتصل بها من تراث وثقافات وأحداث تاريخية.