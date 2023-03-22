شاهد بالفيديو.. تكريم أصغر فائزة بمسابقة راوي التأسيس بـ"تعليم العليا"

وأعربت أصغر الفائزين في مسابقة رواي التأسيس "سلطانة عبدالله المطيري" الطالبة بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة (168) الابتدائية بالرياض، عن سعادتها بالفوز، وقدمت ببراءة شكرها لوالدتها التي كان لها دور في فوزها بالمسابقة.