نجران.. لجنة التوطين تتابع جولاتها الرقابية على محال بيع المستلزمات النسائية

نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط محال بيع المستلزمات النسائية والأمومة والأطفال بنجران وشرورة وحبونا خلال الأسبوع الجاري؛ وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.
وقامت اللجنة بزيارة 74 منشأة، حصرت خلالها الموظفين والموظفات. وبلغ إجمالي السعوديين العاملين في المحال التي تم زيارتها 111 موظفًا سعوديًّا، منهم 46 موظفة سعودية.
كما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في المحال التي تمت زيارتها 69 وافدًا من مختلف الجنسيات. كما تم حصر 13 فرصة عمل، جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين.