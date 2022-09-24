"وزير الخارجية" يبحث والأمين العام للأمم المتحدة جهودَ تعزيز الأمن والسلم الدوليين

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.