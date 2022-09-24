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"وزير الخارجية" يبحث والأمين العام للأمم المتحدة جهودَ تعزيز الأمن والسلم الدوليين

"فيصل بن فرحان" الْتقى "غوتيريش" على هامش أعمال الدورة الـ77 بنيويورك
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
واس
واس

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأبدى الأمين العام امتنانه لجهود المملكة لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة في اليمن، وجهود المملكة المستمرة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الأمير فيصل بن فرحان
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
الجمعية العامة للأمم المتحدة
نيويورك الأمريكية
وزير الخارجية

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