افتتاح مؤتمر مستقبل الطيران 2024 وإعلان الخطوط السعودية شراء 105 طائرات من "إيرباص العالمية"

واستعرض المهندس الجاسر؛ في كلمته، أبرز المنجزات التي شهدها قطاع الطيران المدني بالمملكة خلال العامين الماضيين، والمرتكزة على مستهدفات إستراتيجية الطيران المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومنها: وصول المملكة إلى المركز الـ 13 عالمياً وفق مؤشر الربط الجوي الدولي، وتحقيق رقم قياسي بلغ 111 مليون مسافر عام 2023، بزيادة 26% عن عام 2022 متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة، والإعلان عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني واعتماد اللوائح الاقتصادية الجديدة للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، والإعلان عن تأسيس شركة طيران الرياض التي يتوقع أن تبدأ رحلاتها العام المقبل، وربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية، إضافة إلى إطلاق المخطط الرئيس لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض؛ ليستوعب 100 مليون مسافر بحلول عام 2030، وغيرها من المنجزات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.