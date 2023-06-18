الفلكي "الثقفي": اليوم آخر شهر ذي القعدة وغداً الاثنين الأول من ذي الحجة

أكدَ خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري بالسعودية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، الفلكي محمد بن ردة الثقفي أن ولادة هلال "ذي الحجة" تمت صباح اليوم الأحد عند الساعة 7.37 بتوقيت مكة المكرمة، وحسب تقويم وإحداثيات أم القرى لولادة الأهلة فلكياً.
وقال الفلكي "الثقفي" لـ"سبق": تشير المعطيات الفلكية أن الهلال سوف يدرك الغروب بعد غروب الشمس مساء اليوم الأحد، ويمكث ٢٩ دقيقة تقريباً، ورؤيته ممكنة بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات والدرابيل المساندة لتحقيق الرؤية، مضيفًا أنه وحسب المعطيات الفلكية لمنازل القمر من المؤكد أن يوم غدٍ الاثنين هو بمشيئة الله تعالى الأول من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٩هـ -٢٠٢٣/٦/٢٧م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء ١٤٤٤/١٢/١٠ هـ -٢٠٢٣/٦/٢٨م .
وبين "الثقفي" أن ما أوضحه هو المتوقع فلكياً وشرعاً، والمحكمة العليا هي المعنية بإعلان دخول الشهر من خلال لجانها المعتمدة بشهادة الشهود، مختتماً برفع التهنئة لحجاج بيت الله الحرام لحج هذ العام، والتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة.