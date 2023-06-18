الفلكي "الثقفي": اليوم آخر شهر ذي القعدة وغداً الاثنين الأول من ذي الحجة

وقال الفلكي "الثقفي" لـ"سبق": تشير المعطيات الفلكية أن الهلال سوف يدرك الغروب بعد غروب الشمس مساء اليوم الأحد، ويمكث ٢٩ دقيقة تقريباً، ورؤيته ممكنة بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات والدرابيل المساندة لتحقيق الرؤية، مضيفًا أنه وحسب المعطيات الفلكية لمنازل القمر من المؤكد أن يوم غدٍ الاثنين هو بمشيئة الله تعالى الأول من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٩هـ -٢٠٢٣/٦/٢٧م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء ١٤٤٤/١٢/١٠ هـ -٢٠٢٣/٦/٢٨م .