أعمال أفريقية تنبض بالهوية.. الفنانة “سيبا” تبهر زوار معرض “بَنان” بالرياض

شهد الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية “بَنان” في الرياض حضورًا بارزًا للفنانة البريطانية النيجيرية أوسيباكايني أغبييغبي، المعروفة باسم “سيبا”، التي جذبت الزوار بعرض أعمال فنية مستوحاة من فن النسيج الشريطي التقليدي في غرب أفريقيا، في محاولة لإحياء هذا الفن العريق وإعادته إلى الواجهة العالمية.

وقدّمت سيبا مجموعة من القطع المصمّمة من أقمشة احتفالية تقليدية تقوم بجمعها وإعادة تدويرها وتحويلها إلى أعمال معاصرة، مؤكدة أن هذه الأنسجة تحمل قصصًا وهوية ثقافية لا ينبغي أن تُهمل. وتشمل أعمالها ملابس فنية وديكورات ولوحات نسيجية تعكس جذور التراث الأفريقيوقيمة العمل اليدوي الأصيل.

وبدأت الفنانة مسيرتها المهنية قبل عامين فقط، بعد انتقالها من العمل القانوني إلى التفرغ الكامل للفن، إذ نظّمت أول معرض فردي لها في جزيرة نيفيس في الكاريبي، قبل أن تتوسع مشاركاتها في معارض دولية، من بينها معرض نسائي في الولايات المتحدة، حيث لاقت أعمالها اهتمامًا بفضل مزجها بين التراث والتصميم المعاصر.

وفي مشاركتها الحالية بـ”بَنان”، تستعرض سيبا مراحل صناعة النسيج الشريطي بدايةً من اختيار الخيوط وحتى اكتمال القطعة النهائية، مؤكدة أن هذا الفن قادر على نقل قصص أفريقيا وثقافاتها من المجتمعات المحلية إلى منازل الزوار حول العالم.