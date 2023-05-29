"الموارد البشرية" تتيح العمل في موسم الحج من خلال "باب أجير"

يُذكر أن "أجير" يسعى إلى تعزيز مرونة وحركة القوى العاملة في سوق العمل؛ وذلك لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق، وتقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، كما يمكن للمنشآت والأفراد الاستفادة من خدمة "أجير الحج" إلكترونيًّا بشكل مُيَسّر عبر الرابط التالي: https://www.ajeer.com.sa.